Filipinler () - Filipinler'de bir helikopter gölete düştü. Pilot dâhil 3 kişi öldü. Olay Filipinler'in Bulacan eyaletinde Malolos şehrinde Anilao bölgesinde meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu Airbus H130 tipi helikopter yerel saatle 12:47'de gölete düştü. Pilot ve 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 yolcu ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Sivil Havacılık Dairesi, helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediği; araştırma başlatıldığını duyurdu.
(Görüntülü) Filipinler'de helikopter gölete düştü: 3 ölü
Filipinler () - Filipinler'de bir helikopter gölete düştü. Pilot dâhil 3 kişi öldü. Olay Filipinler'in Bulacan eyaletinde Malolos şehrinde Anilao bölgesinde meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu Airbus H130 tipi helikopter yerel...
25 Nisan 2019 Perşembe 11:58
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