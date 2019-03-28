Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

(Görüntülü) Fark etmediği bisikletliye önce çarptı, sonra onun üzerinden geçti

Çin () Çin'de kadın sürücü, aracını park ettiği yerden çıkarırken soldan gelen bisikletli genci fark etmeyerek, önce çarptı ardından üzerinden geçti. Aracın altına kalan gencin imdadına kazayı görenler yetişti. Kaza, Çin'in...

Çin () Çin'de kadın sürücü, aracını park ettiği yerden çıkarırken soldan gelen bisikletli genci fark etmeyerek, önce çarptı ardından üzerinden geçti. Aracın altına kalan gencin imdadına kazayı görenler yetişti. Kaza, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde yer alan Yichun şehrindeki Jindu Kaixuan bölgesinde meydana geldi. Kazanın gerçekleştiği cadde üzerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın sürücünün park ettiği yerden çıkmak için sola döndüğü görülüyor. O sırada soldan gelmekte olan bisikletli genci fark etmeyen kadın sürücü, gence çarparak aracın altında kalmasına neden oldu. Kadın sürücü aracın altında kalan genci fark edince hemen otomobilden inerek, genci aracın altında kurtarmaya çalışıyor. Bu sırada olayı gören çevredekiler de hemen aracı kaldırarak, genci aracın altından kurtarmayı başarıyor. Olay yerine gelen ambulans, aracın altından kurtarılan genci hastaneye götürdü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328