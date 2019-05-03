Hindistan () – Hindistan’da günlerdir beklenen Fani kasırgasının karaya ulaştığı belirtildi. Hindustantimes gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan Meteoroloji Kasırga Uyarı Birimi, Hindistan’ın Odisha eyaletinde bulunan Puri bölgesini vurmaya başlayan Fani kasırgasının, saatte 200-230 kilometreye ulaşabileceğini duyurdu. Şu ana kadar ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamada, önlem olarak bölgeden 1 milyondan fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, “Son 24 saate Odisha’da kasırgadan etkilenebilecek bölgelerden 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Ganjam’da 300 bin Puri’de ise 130 bin kişi güvenli barınaklara yerleştirildi. Barınaklarda kalan kişiler için yaklaşık 5 bin mutfak faaliyete geçti” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, 9 bölgede 10 bin köy, 52 kasabanın Fani kasırgasından etkileneceği duyurulurken; insanlara sokağa çıkmama çağrısı yapıldı. Haberde, Odisha’da çok sayıda uçak ve tren seferlerinin iptal edildiği, eğitime ara verildiği, önlem olarak arama kurtarma ekiplerinin hazırda beklediği de belirtildi.
(Görüntülü) Fani kasırgası Hindistan'a ulaştı
Hindistan () – Hindistan’da günlerdir beklenen Fani kasırgasının karaya ulaştığı belirtildi. Hindustantimes gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan Meteoroloji Kasırga Uyarı Birimi, Hindistan’ın Odisha eyaletinde bulunan...
03 Mayıs 2019 Cuma 16:52
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