İSTANBUL / ABD'nin yeni nesil savaş uçağı F-35’lerin Türkiye'ye teslim edilmesi için ABD'de tören düzenlendi. Teksas’ta düzenlenen törenle ilk etapta 2 adat F-35A savaş uçağı Türkiye’ye teslim edileceği öğrenildi. Uçakların Türk pilotların eğitilmesinden sonra 2019'da Malatya 7’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanacağı belirtiliyor. Türkiye'nin toplamda 100 adet F-35'i hava gücüne katması planlanıyor. Tek pilot ve tek motorlu, beşinci nesil JSF/F-35 müşterek taarruz uçağı; hava-yer taarruz, keşif, taktik ve savunma gibi çok maksatlı görevleri düşük görünürlük özelliğiyle gerçekleştirebilen avcı savaş uçağı özelliklerini taşıyor. F-35'lerin, konvansiyonel (yatay) iniş kalkış yapabilen, kısa kalkış-dikine iniş yapabilen ve uçak gemisine inebilen olmak üzere üç versiyonda üretildiği biliniyor.
(Görüntülü) F-35 savaş uçaklarının teslimi için ABD'de tören
İSTANBUL / ABD'nin yeni nesil savaş uçağı F-35’lerin Türkiye'ye teslim edilmesi için ABD'de tören düzenlendi. Teksas’ta düzenlenen törenle ilk etapta 2 adat F-35A savaş uçağı Türkiye’ye teslim edileceği öğrenildi. Uçakların Türk...
22 Haziran 2018 Cuma 10:01
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