(Görüntülü) Erdoğan, Üçlü Zirve sonrası konuştu: Denizi geçtik, derede boğulamayız (2)
14 Şubat 2019 Perşembe 23:11
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