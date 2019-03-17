Endonezya () Endonezya'da meydana gelen sel sonucu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sel, Endonezya'nın doğu Papua bölgesinde bulunan Sentani şehrinde şiddetli yağmur sonucu meydana geldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, selde en az 42 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını ve onlarca evin de zarar gördüğünü açıkladı. Ayrıca, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Nugroho, ölü sayısının artabileceğini de belirtti.
(Görüntülü) Endonezya'da sel, en az 42 ölü
Endonezya () Endonezya'da meydana gelen sel sonucu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sel, Endonezya'nın doğu Papua bölgesinde bulunan Sentani şehrinde şiddetli yağmur sonucu meydana geldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB)...
17 Mart 2019 Pazar 10:22
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