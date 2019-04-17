(Görüntülü) Emine Erdoğan’a Dünya İnsaniyet Forumu'ndan ‘Fark Yaratan’ ödülü

Aynur Tattersall, Londra () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a dünyadaki insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı Dünya İnsaniyet Forumu’nca (World Humanitarian Forum) ‘Changemaker’ (Fark Yaratan) ödülü takdim edildi.





“İNSANİ YARDIMLAR KARŞILIKSIZDIR”





Emine Erdoğan, ödül töreninde davetlilere hitaben yaptığı konuşmada dünya barışı ve yardımlaşma konusunda mesajlar vererek, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyanın en cömert ülkelerinden biri olduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin dünyanın en çok yardım yapan ülke konumunda olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, Türkiye’nin dünyanın değişik ülkelerinde yürüttüğü projeleri anlatarak “Ticari ilişkiler karşılıklı kazan kazan ilkesine dayanır ama insani yardımlar karşılıksızdır” dedi.







Emine Erdoğan, “Türkiye'de 4 milyona yakın mülteci yaşıyor. 2011'den beri devam eden Suriye savaşında yerlerinden edilen insanların en büyük ev sahibiyiz. Uyguladığımız açık kapı politikasıyla silahlardan kaçan insanları topraklarımıza koşulsuz kabul ettik. Çünkü komşuluk bunu gerektirirdi. Ve hiçbir Suriyeli'nin zorla geri gönderilmemesi politikasını benimsedik. Mültecilere sağladığımız yardımlar kendi tercihlerine göre ve onurlu şekilde yapılmaktadır. Mülteci kamplarımız BM başta olmak üzere uluslararası kurumlar tarafından övgüyle anılmaktadır” dedi.





Türkiye’deki yardım kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlere ve Afrika’da yürütülen insani yardım projelerine de değinen Emine Erdoğan, “Gökkuşağının yerini barut dumanlarının aldığı bir dünyada birlikte yapacak çok işimiz olduğunu düşünüyorum. Gökyüzünü savaş uçaklarından arındırıp çocukların uçurtmalarına açabilirsek yaşamın hakkını vermiş oluruz” dedi.





Birleşmiş Milletler ve İngiltere tarafından desteklenen Dünya İnsaniyet Forumu tarafından verilen ‘fark yaratan’ ödülü, başkanlığını İngiliz siyasetçi Jack Straw'un yaptığı bir danışma kurulu tarafından belirleniyor. Ödüller bireyin veya örgütün olağanüstü çabalarının küresel ölçekte tanınması ve böylece amaçlarına daha çabuk ulaşmaları ve diğer insanlara ilham kaynağı olmaları hedefiyle veriliyor.





Panama Uluslararası İnsani Yardım Merkezi adına Panama Kalkınma Bakanı Maria Luisa Navarro da ödül alanlar arasındaydı.





İngiltere eski Başbakanı olan ve eşi Tony Blair ile kurdukları vakıfta yapılan çalışmalar adına Cherie Blair de ödülünü yarın alacak.





ERDOĞAN’A VERİLEN DÖRDÜNCÜ ÖDÜL OLDU





‘Fark Yaratanlar Ödülü’ dünyanın her yerinde yaşanan doğal afet ve insani dramlara yerinde yardım ve müdahale ederek, dünya kamuoyunun insani sorunlara yönelmesinde öncü rol üstlenen Emine Erdoğan'a, insani yardımlarından dolayı uluslararası alanda verilen dördüncü ödül oldu.





Emine Erdoğan, 2009'da Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları ve insani yardımlara getirilen ambargo uygulanmasına karşı, Arap dünyası ve Batılı ülke liderlerinin eşlerini İstanbul'da bir araya getirerek tüm dünyaya ‘savaşı durdurun’ çağrısında bulunan tek lider eşi olmuştu. Ayrıca Emine Erdoğan, 2010'da Pakistan'ın yaşadığı en büyük doğal afetlerden biri olan sel felaketinden etkilenen milyonlarca insan için yardım faaliyetlerini bizzat yerinde yürütmüştü. 2012'de ise Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Rohingya Müslümanlarına yapılan soykırımı dünya kamuoyunun gündemine getiren Emine Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insanlık dramını yerinde gidip görmüş ve bölgeye insani yardım ulaştırmıştı.





Emine Erdoğan ayrıca Türkiye'nin 2005'te başlattığı Afrika açılımında Afrika'daki kadınlar ile çocukların eğitim ve sağlık alanında ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çok sayıda projeye de destek veriyor. Bu kapsamda, Emine Erdoğan 2011'de Brüksel'de Crans Montana Forumu'nda barış, özgürlük ve demokrasi alanındaki çalışmalarından dolayı ‘Prix de la Fondation’, 2018 yılında ise İngiltere merkezli Küresel Donörler Forumu kapsamında ‘İnsani Hizmet Takdir Ödülü’ ve aynı yıl New York'ta düzenlenen ‘İnsani Yardım Liderliği Özel Ödülü’ almıştı.







Londra’da düzenlenen törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.