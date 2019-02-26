Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar

(Görüntülü) Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı

Rapor: Emiliano Sala’nın pilotu hatalıydı   Deniz Kılınç () – Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın 21 Ocak’ta Birleşik Krallık’a giderken Manş Denizi’ne düşen uçağı ile ilgili yapılan son incelemeler, söz konusu uçağın...

Rapor: Emiliano Sala’nın pilotu hatalıydı


 

Deniz Kılınç () – Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın 21 Ocak’ta Birleşik Krallık’a giderken Manş Denizi’ne düşen uçağı ile ilgili yapılan son incelemeler, söz konusu uçağın pilotu David Ibbotson’un kalkıştan önce basit hatalar yaptığını ortaya koydu.

Sala’yı 21 Ocak’ta Fransa’nın Nantes kentinden Birleşik Krallık’ta yer alan Galler’in Cardiff kentine götüren Piper Malibu isimli uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi’ne düşmüş ve Sala hayatını kaybetmişti.



“LİSANSI YOLCU UÇAĞI KULLANMAYA UYGUN DEĞİL”

Söz konusu kazayla ilgili Birleşik Krallık Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi’nin (AAIB) yaptığı inceleme sonucunda, düşüşten 15 dakika önce Ibbotson’ın hava trafik kontrole görünürlükle ilgili sorun yaşadığını söylediği ve kazadan tam olarak 24 saniye önce dakikada 7 bin fit hızla 4 bin fitten 2,400’e fite ve sonra 1,600 fite inerek suya düştüğü ortaya çıktı.

Araştırmalar Ibbotson’ın özel lisansının yolcu uçağı kullanmaya uygun olmadığını belirtirken, Sala’nın cesedi uçağın gövde kısmında bulunmuştu. Ibbotson’ın cesedi ise henüz bulunamadı.

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328