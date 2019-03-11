Ekvador () Ekvador'da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan helikopter kazasına dair yeni görüntüler yayınlandı. Kaza geçen hafta, Başkent Quito'da meydana geldi. Bir polis helikopteri, Portoviejo-Santo Domingo-Quito güzergâhında uçuşunu tamamlamak üzereyken 1330 sıralarında başkent Quinto'da bulunan Bicentenario şehir parkına düştü. Helikopterde pilot, yardımcı pilot, polis müdürü ve bir sivilin yaralandığı belirtildi. Polisin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, helikopterde 4 kişinin bulunduğu, kazadan sonra hemen hastaneye kaldırıldıkları ve şu an durumlarının iyi oldukları belirtildi.
(Görüntülü) Ekvador'da polis helikopterinin düşme anı amatör kamerada
Ekvador () Ekvador'da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan helikopter kazasına dair yeni görüntüler yayınlandı. Kaza geçen hafta, Başkent Quito'da meydana geldi. Bir polis helikopteri, Portoviejo-Santo...
11 Mart 2019 Pazartesi 12:19
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