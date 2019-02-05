Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

(Görüntülü) Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Peru () – Peru Hava Kuvvetleri’ne (FAP) ait bir eğitim uçağı, cadde üzerinde park etmiş bir aracın üzerine düştü. Olay, Peru’nun başkenti Lima’da meydana geldi. Uçağın düştüğü caddedeki güvenlik kamerasınca kayda alınan...

Peru () – Peru Hava Kuvvetleri’ne (FAP) ait bir eğitim uçağı, cadde üzerinde park etmiş bir aracın üzerine düştü. Olay, Peru’nun başkenti Lima’da meydana geldi. Uçağın düştüğü caddedeki güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, Peru Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağının, insanların yürüdüğü sırada caddeye park etmiş aracın üzerine düştüğü görülüyor. Düşerken, elektrik kablolarına da zarar veren uçağın pilotlarının yardımına, caddede yürümekte olan insanlar yetişiyor. Ardından görgü tanıklarından birinin kayda aldığı görüntüde ise olay sonrası bölgeye gelen acil durum ekiplerinin, uçağın pilotlarını düşen uçaktan çıkardığı görülüyor. Yerel medyada yer alan haberlerde, uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü; uçaktaki 2 pilotun da hafif yaralandığı ve uçağın düşüşü nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328