Vahdet Ayaz, () – Rusya’da kış aylarında dört patisini de donma sonucu kaybeden sokak kedisi Rhyzik’e protez pati takıldı. Patilerin, 3B yazıcıda bir veteriner tarafından yapıldığı belirtildi. Rusya’nın Tomsk şehrinde eksi 40 dereceyi gören kış aylarında dört patisini de donma sonucu kaybeden sokak kedisi Rhyzik’e, Novosibirsk kentindeki veteriner Sergey Gorshkov tarafından 3B yazıcıda protez pati yapıldı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Rhyzik’in yeni takılan protez patileri ile yürümekte zorlandığı görüldü. Yerel medya, Gorshkov’un, benzer protezlerin diğer hayvanlara da takıldığını, Rhyizk’in alışma süreci sonrası yürümekte ve koşmakta zorluk çekmeyeceğini belirttiği duyuruldu.
(Görüntülü) Dört patisini de donma sonucu kaybeden kediye protez pati
Vahdet Ayaz, () – Rusya’da kış aylarında dört patisini de donma sonucu kaybeden sokak kedisi Rhyzik’e protez pati takıldı. Patilerin, 3B yazıcıda bir veteriner tarafından yapıldığı belirtildi. Rusya’nın Tomsk şehrinde eksi 40...
08 Haziran 2019 Cumartesi 16:05
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