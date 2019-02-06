ABD () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Washington'da Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile görüştü.
(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüştü
ABD () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Washington'da Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile görüştü.
06 Şubat 2019 Çarşamba 18:56
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