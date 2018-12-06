(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile görüştü
06 Aralık 2018 Perşembe 17:16
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