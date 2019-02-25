İsviçre () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyinin 40. Oturumunun 'yüksek seviyeli' bölümünde konseye hitap etti.
(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuştu
İsviçre () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyinin 40. Oturumunun 'yüksek seviyeli' bölümünde konseye hitap etti.
25 Şubat 2019 Pazartesi 17:53
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