İsviçre () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ofisinde düzenlenen 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.
(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu
İsviçre () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ofisinde düzenlenen 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.
25 Şubat 2019 Pazartesi 15:03
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