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(Görüntülü) Dikey kalkabilen elektrikli "hava taksi" test uçuşunu yaptı

ABD () - Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Vermont eyaletinde bulunan 'Beta Technologies', elektrik motorlu 'hava taksi' Ava XC'nin  prototipin test uçuşunu gerçekleştirdi. Elektrik motorlu prototip, dikey kalkış ve İniş yapabiliyor...

ABD () - Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Vermont eyaletinde bulunan 'Beta Technologies', elektrik motorlu 'hava taksi' Ava XC'nin 
prototipin test uçuşunu gerçekleştirdi.
Elektrik motorlu prototip, dikey kalkış ve İniş yapabiliyor (VTOL). 2 tona yakın ağırlığı bulunan uçak, 10,7 metre kanat aralığına sahip.  Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından test uçuşları onaylanan uçak, maksimum 285 km hıza ulaşabiliyor. Uçak, tam şarj akü ile 240 kilometre mesafe kaydedebiliyor. Uçağın 2024'ten önce üretime girmesinin planlanmadığı belirtildi.

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