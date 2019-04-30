(Görüntülü) Denktaş’tan ‘Maliye’ eleştirisine esprili yanıt: Düğünlere, sünnetlere gidiyorum

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş, mecliste konuştuğu sırada bir vekilin “Maliye ile ilgilenmiyorsunuz” eleştirisine “Evet ilgilenmiyorum. Düğünlere, sünnetlere ve cenazelere gidiyorum” diye yanıt verdi. KKTC'deki ekonomik kriz tartışmaları Cumhuriyet Meclisi'nde gündem oldu. Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Milletvekili (UBP) Sunat Atun, Maliye Bakanı'nı eleştirerek, “Bu ülke kamu çalışanlarından ibaret değil” dedi. Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, “Hükümet sadece maaş ödüyor” eleştirilerini de yanıtladı. Denktaş, “Maaşlar ödenmeyecek de, hükümet yıkılacak diye beklersiniz. Ölüyorsunuz. Aldığım duyumlara göre Lefkoşa’nın köyünde bir konuşma yapılmış. ‘Bunlar borçlanıp maaş ödeyeceklerdi biz de engelledik’ denilmiş, hatta alkış da alınmış. O kaynak KKTC’nin kaynağıydı. O para borç değildi. ‘Yasal değildir’ denilince soru işaretleri oluşturuldu. Almadık. Şimdilik orada dursun dedik” şeklinde konuştu. 'DÜĞÜNLERE, SÜNNETLERE GİDİYORUM' Maliye Bakanı Denktaş, “İsviçre’deymiş gibi düşünüp, Amerika’daymış gibi harcayıp KKTC’de yaşıyoruz. Sorunların temeli bu. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız, yorganımızı ayağımıza göre yapmalıyız” dedi. UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu’nun “Maliye ile ilgilenmiyorsunuz” eleştirisi üzerine Denktaş, “Evet ilgilenmiyorum. Düğünlere, sünnetlere ve cenazelere gidiyorum” cevabını verdi.