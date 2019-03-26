Kuveyt () – Kuveyt’te Filipinli bir dadı, evin tavanı çökmeden saniyeler önce bebeği odadan çıkarmayı başardı. Kuveyt’te yaşanan olayda, Filipinli bir dadı evin tavanının çökeceğini anlayınca, tavan çökmeden saniyeler önce bebeği beşiğinden alıp, odayı terk etmeyi başardı. Görüntüler evdeki kameraya yansıdı.
(Görüntülü) Dadı, tavan çökmeden saniyeler önce bebeği kurtardı
Kuveyt () – Kuveyt’te Filipinli bir dadı, evin tavanı çökmeden saniyeler önce bebeği odadan çıkarmayı başardı. Kuveyt’te yaşanan olayda, Filipinli bir dadı evin tavanının çökeceğini anlayınca, tavan çökmeden saniyeler...
26 Mart 2019 Salı 11:51
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