(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaralıları ziyaret etti
18 Mart 2019 Pazartesi 09:43
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