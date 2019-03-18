(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saldırının yaşandığı yerde (3)
18 Mart 2019 Pazartesi 10:12
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