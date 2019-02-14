(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de

Rusya () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi. Erdoğan, Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yapılacak Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, Putin ve Ruhani ile ikili görüşme de gerçekleştirecek.