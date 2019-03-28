Çin () – Çin’de polis merkezine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırgan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yerel medya, Çin’in Liaoning eyaletindeki Shenyang şehrinde bulunan polis merkezine el yapımı bomba ile saldırıldığını duyurdu. Polis merkezinin girişinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Olay yerel saat ile 13:50’de meydana gelirken, şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
(Görüntülü) Çin’de polis merkezine bombalı saldırı: 3 yaralı
Çin () – Çin’de polis merkezine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırgan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yerel medya, Çin’in Liaoning eyaletindeki Shenyang şehrinde bulunan polis...
28 Mart 2019 Perşembe 11:59
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.