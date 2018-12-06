Çin () - Çin'de kaydedildiği belirtilen bir videoda, bindiği 'kamikaze' adlı araçta, peruğu uçan adam herkesi güldürdü. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kamikazenin yolcuları tepe üstü çevirdiği sırada bir adamın başındaki peruğun çıkarak ağaçlık alana savrulduğu görülüyor. Eğlence aracının turunu tamamlamasının ardından araçtan inen adamın, peruğunu araması ve peruğu bulan bir kişinin gülerek bunu teslim etmesi herkesi güldürdü.
(Görüntülü) Çin'de lunaparkta peruğu uçan adam herkesi güldürdü
Çin () - Çin'de kaydedildiği belirtilen bir videoda, bindiği 'kamikaze' adlı araçta, peruğu uçan adam herkesi güldürdü. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kamikazenin yolcuları tepe üstü çevirdiği sırada bir adamın...
06 Aralık 2018 Perşembe 16:57
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