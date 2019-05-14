(Görüntülü) Çiftlik sahipleri, aktivistlerin araçlarını devirdi

Hollanda () - Hollonda'da 200’e yakın hayvan hakları savunucusu, bir domuz çiftliğindeki hayvanların kötü koşullarda barındırıldıklarını iddia ederek bölgede eylem yaptı. Aktivistlerin eylemine öfkelenen çiftlik sahipleri ise, onların araçlarını devirdi. 200'e yakın hayvan hakları savunucusu, Hollanda'nın güneyindeki Boxtel belediyesinde bulunan bir domuz çiftliğindeki hayvanların kötü koşullarda barındırıldığını belirterek eylem yaptı. Çiftlik önünde bir araya gelen eylemciler, sloganlar attı, çiftçileri ve bunlara sessiz kalan yöneticileri protesto etti. Protestocu gruptan bazıları da çiftlik içine girerek, oturma eylemi yaptı. Eyleme öfkelenen bölgedeki çiftlik sahipleri de, eylemcilere ait araçları yolun dışına devirdi. Gelişme üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eylemcileri dağıttı.