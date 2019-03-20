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(Görüntülü) CHP heyeti Yeni Zelanda’da

Yeni Zelanda () - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentine giderek yaralı Türkleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Oluşturulan taziye evini ziyaret eden heyet, katliam kurbanları anısına camii...

Yeni Zelanda () - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentine giderek yaralı Türkleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Oluşturulan taziye evini ziyaret eden heyet, katliam kurbanları anısına camii önlerinde hazırlanan alana çiçekler bıraktı.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’den oluşan CHP heyeti, saldırıdan yaralı kurtulan Türk vatandaşları Mustafa Boztaş ve ailesini ziyaret etti. Boztaş’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan heyet, Boztaş’a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP heyetinin Boztaş’ı ziyaretinde Avustralya ve Yeni Zelanda Müftülük Heyetleri de hazır bulundu.


 

Heyet ardından yoğun bakımda olan Zekeriya Tuyan’ın eşi Hamime Tuyan’ı ziyaret etti. Heyet, hastanede tedavi gören bir Afgan yaralıyı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


 

Al Nur ve Linwood Camii kurbanları için oluşturulan alana çiçek bırakan heyet ardından Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu’nu ve açtıkları taziye evini ziyaret ederek taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.


 

Heyet, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Koordinatörü Büyükelçi Caroline Bilkey’den de bilgi aldı.

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