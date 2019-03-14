DIŞ - Ender Duruel, Brüksel () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda düzenlenen Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansta konuştu. -Dış Haberler - Belçika -
(Görüntülü) Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi konferansında konuştu (3)
DIŞ - Ender Duruel, Brüksel () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda düzenlenen Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansta konuştu. -Dış Haberler - Belçika...
14 Mart 2019 Perşembe 15:47
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