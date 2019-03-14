(Görüntülü) ÇAVUŞOĞLU, STOLTENBERG İLE TÜRKİYE'NİN NATO DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ'NDE ÇİNİ MİNYATÜR PANOLARIN AÇILIŞINI YAPTI
14 Mart 2019 Perşembe 20:53
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