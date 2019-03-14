Ender Duruel, Brüksel () - Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ile görüştü
(Görüntülü) Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ile görüştü
Ender Duruel, Brüksel () - Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ile görüştü
14 Mart 2019 Perşembe 15:38
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