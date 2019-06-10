(Görüntülü) Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani'nin yemin töreni için Erbil'de
10 Haziran 2019 Pazartesi 10:19
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