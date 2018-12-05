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(Görüntülü) Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı' açıklaması Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gideriz - 1

Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı' açıklaması "Tıkanıklık olursa uluslararası soruşturmaya gideriz"   Brüksel () -  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Brüksel’de...

Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı' açıklaması "Tıkanıklık olursa uluslararası soruşturmaya gideriz"

 

Brüksel () -  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Brüksel’de açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu şunları söyledi:


 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Jeffrey'nin Astana süreci açıklamasına dair, "Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum." dedi. F-35 konusuna dair ise "Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz. Kongre'de bazı girişimler oldu ama Türkiye önemli aktörlerden birisi ve iptal edilmesi gündemde değil. Şu anda sorun görmüyoruz." dedi.


 

Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginliğe dair "El konulan gemi ve mürettebat serbest bırakılmalı. Kerç Boğazı'nda hem Rusya hem de Ukrayna'nın hakları var. Bir daha gerginliğe yol açmamak için iki ülkenin koordineli hareket etmesi gerekiyor.  Bundan sonra sorunun yaşanmaması için biz de elimizden gelenleri yapacağız" dedi.


 

KAŞIKÇI SORUŞTURMASI


 

Çavuşoğlu, Kaşıkçı soruşturmasına dair bir soruya ise, "NATO toplantılarında birçok mevkidaşım uluslararası soruşturmaya gerek var mı yok mu diye sordular. Biz Suudi Arabistan’daki soruşturmalardan bilgi edinmek istedik ama edinemedik. Biz bilgileri paylaşıyoruz ama Suudi Arabistan'ın da şeffaf olması gerekiyor. Onun yerine çelişkili ifadeler görüyoruz. Diğer taraftan hala ceset bulunamadı. Bizim tarafımızdan soruşturma derinleştirilerek devam ettiriliyor. Biz kendi topraklarımızda işlenmiş, önceden planlanmış cinayetin aydınlatılması için çalışıyoruz. Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz" diye yanıt verdi.

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