(Görüntülü) Çavuşoğlu, Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ile görüştü
03 Mayıs 2019 Cuma 10:35
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