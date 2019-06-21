(Görüntülü) Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran’da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
21 Haziran 2019 Cuma 09:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran’da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
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