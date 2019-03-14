Ender Duruel, Brüksel () - Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile görüşme
(Görüntülü) Çavuşoğlu, EBRD Başkanı Suma Chakrabarti ile görüştü
Ender Duruel, Brüksel () - Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)...
14 Mart 2019 Perşembe 15:37
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