(Görüntülü) Çavuşoğlu, Bağdat'ta mevkidaşı El Hekim ile görüştü
28 Nisan 2019 Pazar 10:16
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Obezite yetişkinlerde 10 yılda yüzde...
- 2‘Hakaret etme’nin altında yatan sebepler
- 3Dr. Filiz Akın: Bahar alerjisinden korunmak...
- 4Erişkin aşılaması önem kazanıyor
- 5'İdrar kaçırma sorunu cinsel işlev...
- 6(Görüntülü) 'Kadınlar, gün parasıyla...
- 7'Kadınlar, gün parasıyla estetik...
- 8'Diyalize girmesin' diye ağabeyine...
- 9Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3...
- 10(Görüntülü) Türk hekimin tanımı dünya...
- 1Rumeli Üniversitesi’nin kuruluş yılı...
- 2(Görüntülü) Eğitime erişim engeli...
- 3(Görüntülü) Eğitime erişim engeli...
- 4Kayseri'de 'Okul Öncesi Eğitiminde...
- 5“Sağlıkçıya şiddete daha büyük...
- 6Eğitime erişim engeli olan çocuklar için...
- 7(Görüntülü) Liselilerden ‘Birleşmiş...
- 8(Görüntülü) Liselilerden ‘Birleşmiş...
- 9(Görüntülü) Liselilerden ‘Birleşmiş...
- 10İAÜ’de bahar coşkusu
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Vali Akbıyık, sınırdaki askeri üs bölgeleri...
- 2(Görüntülü) Emeklilik dilekçesi veren...
- 3(Görüntülü) Emeklilik dilekçesi veren...
- 4ABD'de sinagogda silahlı saldırı:...
- 5DHA DIŞ - ABD'de sinagogda silahlı...
- 6Çavuşoğlu, Bağdat'ta mevkidaşı...
- 7Çavuşoğlu, Bağdat'ta mevkidaşı...
- 8DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Bağdat'ta...
- 9DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Bağdat'ta...
- 10(Görüntülü) İÜ-Cerrahpaşa Veteriner...
- 11Kuşadası açıklarında 42 kaçak göçmen...
- 12Güllü: 'Biraz kilo al, yüzün ortaya...
- 13(Görüntülü) İlçenin Simgesi Olan 'Antik...
- 14Rumeli Üniversitesi’nin kuruluş yılı...
- 15(Görüntülü) Çavuşoğlu, Bağdat'ta...
- 16Mesir Festivali'nde Serkan Kaya hayranlarını...
- 17(Görüntülü) Haluk Levent Domates Kralı...
- 18Obezite yetişkinlerde 10 yılda yüzde...
- 19(Görüntülü) Kemer'de geceler hareketlendi
- 20Makine arızası nedeniyle sürüklenen...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:05
|05:59
|13:13
|17:03
|20:06
|21:46