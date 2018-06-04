İstanbul, 4 Haziran () - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Washington'da bir araya geldi.
(Görüntülü) Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Washington'da görüştü
İstanbul, 4 Haziran () - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Washington'da bir araya geldi.
04 Haziran 2018 Pazartesi 18:43
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