Dünya basını, oğlu ile aynı saldırıda öldürülen Pakistanlı Naeem Rashid'i konuşuyor Deniz Kılınç () Avrupa basını, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeAl Nur Cami'ne saldırıda katilin yaylım ateşine engel olmaya çalışırken kurşunlara hedef olan Naeem Rashid'a (49) geniş yer ayırdı. İngiliz Daily Mail gazetesi, 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid'in de vurulduğu saldırıda, katile engel olmaya çalışırken art arda vurulan ve yerde dahi katilin defalarca ateş ettiği Naeem Rashid için 'kahraman' ifadesini kullandı. Pakistanlı Rashid'in canını hiçe sayarak, masumların katlini önlemek için 28 yaşındaki Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant'ın elindeki silahı almaya çalıştığını vurgulayan gazete, Naeem Rashid'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini yazdı.
(Görüntülü) Cami katliamında saldırgana engel olmaya çalışırken öldürüldü
Dünya basını, oğlu ile aynı saldırıda öldürülen Pakistanlı Naeem Rashid'i konuşuyor Deniz Kılınç () Avrupa basını, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeAl Nur Cami'ne saldırıda katilin yaylım ateşine engel olmaya çalışırken...
16 Mart 2019 Cumartesi 12:45
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