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(Görüntülü) Brezilya sivil polislerinin tehlikeli atış talimi

Brezilya () – Brezilya’da bir silah eğitmeninin, sivil polislerin atış talimi sırasında ‘eğitim’ amacıyla hedefler ile polis arasında yürümesi sosyal medyada çok fazla yorum aldı.   Brezilya’nın Paraná eyaletinde bir silah...

Brezilya () – Brezilya’da bir silah eğitmeninin, sivil polislerin atış talimi sırasında ‘eğitim’ amacıyla hedefler ile polis arasında yürümesi sosyal medyada çok fazla yorum aldı.


 

Brezilya’nın Paraná eyaletinde bir silah eğitmeni, sivil polislerin atış talimi yaptığı sırada hedefler ile polislerin arasına girerek yürüdüğü; eğitmenin önlerine geldiği anda polislerin silahlarını indirerek beklediği anlar poligonun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, silah eğitmeninin, polisler ateş ettiği sırada önlerinde yürüdüğü ve polislerin eğitmeni vurmamak için silahlarını indirdikleri görüldü. Yerel medya, Paraná Polis Teşkilatı’nın görüntüleri, “Bu çok ileri seviye bir eğitim” şeklinde yorumladığını duyurdu.


 

“TEMEL GÜVENLİK KURALLARINI İHLAL EDİYOR”

Yerel medya, kamu güvenlik uzmanı Fernando Veloso’nun, “Eğitmen görüntülerde açıkça temel güvenlik kurallarını ihlal ediyor. Ateşli silahların kullanımındaki birincil güvenlik kuralı, ateş eden kişi ile hedef arasına girmemektir. Eğitmenin yaptığı ise bunun tam tersi. Bu bir eğitim olamaz ve eğitmen kendisini ve polisleri tehlikeye atıyor” dediğini duyurdu.


 

Tehlikeli atış talimi sosyal medya kullanıcılarından da çok fazla yorum aldı.

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