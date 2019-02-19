Brezilya ( ) - Brezilya'da şiddetli yağmur sonrası bir stadyumu su bastı. Stadyum kısa sürede göle döndü, o anları ise taraftarlar görüntüledi.
(Görüntülü) Brezilya'da stadyumu su bastı
Brezilya ( ) - Brezilya'da şiddetli yağmur sonrası bir stadyumu su bastı. Stadyum kısa sürede göle döndü, o anları ise taraftarlar görüntüledi.
19 Şubat 2019 Salı 18:34
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