Brezilya'nın en büyük ikinci şehri olan Rio de Janeiro'da etkili olan fırtına ve yağış sonrası en az 5 kişi hayatını kaybetti. Otobüsleri sürükleyen, bazı yolların toprak kayması sonrası kapanmasına neden olan fırtınada iş yerleri ve evleri su bastı. Şehrin belediye başkanı Marcelo Crivella, geceden beri etkili olan fırtına ve yağışlar nedeni ile en az 5 kişinin öldüğünü, bir kişinin kayıp olduğunu ve yaralanan vatandaşların da bulunduğunu belirtti.
(Görüntülü) Brezilya'da fırtına ve sel 5 cana mal oldu
Brezilya'nın en büyük ikinci şehri olan Rio de Janeiro'da etkili olan fırtına ve yağış sonrası en az 5 kişi hayatını kaybetti. Otobüsleri sürükleyen, bazı yolların toprak kayması sonrası kapanmasına neden olan fırtınada iş yerleri...
07 Şubat 2019 Perşembe 17:22
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.