Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik gibi
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik...
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla buluşturdu
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla...
Petrol fiyatları yılın zirvesinde
Petrol fiyatları zirve yaptı
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...

(Görüntülü) Birmingham'da beş camiye balyozla saldırı düzenlendi

Gonca YAĞCI, () - İngiltere?nin Birmingham kentinde beş farklı camiye balyozla saldırı düzenlendi. Birmingham?daki terörle mücadele polisi, dün gece kentteki beş farklı camiye balyozla düzenlenen saldırıyı soruşturuyor. İngiliz medyasının...

Gonca YAĞCI, () - İngiltere?nin Birmingham kentinde beş farklı camiye balyozla saldırı düzenlendi.
Birmingham?daki terörle mücadele polisi, dün gece kentteki beş farklı camiye balyozla düzenlenen saldırıyı soruşturuyor.
İngiliz medyasının aktardığına göre, Birmingham?daki Birchfield caddesindeki bir camiye dün gece saatlerinde balyozla saldıran bir kişiyinin ihbar edilmesi üzerine polis harekete geçti.
Polis daha sonra saldırının birkaç camide de gerçekleştiğini tespit etti.
Birmingham?da belediye meclis üyesi Majid Mahmuud, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda, kentteki Müslüman Toplum Merkezi ve Cami?nin pencerelerine saldırının izleri görünüyor. 
Terörle mücadele ekipleri bir gece içinde birkaç yerde gerçekleşen saldırıların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.
Birmingham, İngiltere?de Müslüman nüfusun en çok yaşadığı kentlerin başında geliyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328