(Görüntülü) Birmingham'da beş camiye balyozla saldırı düzenlendi

Gonca YAĞCI, () - İngiltere?nin Birmingham kentinde beş farklı camiye balyozla saldırı düzenlendi.

Birmingham?daki terörle mücadele polisi, dün gece kentteki beş farklı camiye balyozla düzenlenen saldırıyı soruşturuyor.

İngiliz medyasının aktardığına göre, Birmingham?daki Birchfield caddesindeki bir camiye dün gece saatlerinde balyozla saldıran bir kişiyinin ihbar edilmesi üzerine polis harekete geçti.

Polis daha sonra saldırının birkaç camide de gerçekleştiğini tespit etti.

Birmingham?da belediye meclis üyesi Majid Mahmuud, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda, kentteki Müslüman Toplum Merkezi ve Cami?nin pencerelerine saldırının izleri görünüyor.

Terörle mücadele ekipleri bir gece içinde birkaç yerde gerçekleşen saldırıların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Birmingham, İngiltere?de Müslüman nüfusun en çok yaşadığı kentlerin başında geliyor.