(Görüntülü) Birleşik Krallık’ta sıcak hava dalgası (2)

Celal Sönmez / Londra, 25 Temmuz () – Birleşik Krallık genelinde günlerdir süren sıcak hava dalgası sebebiyle birçok kişi hastanelik olurken, yerel yönetimler özellikle saat 11:00 ile 15:00 arasında sokağa çıkacak kişilere dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Ülke genelinde uzun bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle çeşitli kentlerde birçok kişi hastaneye kaldırıldı ve evcil hayvan sahiplerine öğle saatlerindeki yoğun sıcak hava sebebiyle hayvanlarını parklara götürmemeleri tavsiye edildi. Birleşik Krallık meteoroloji kurumu Met Office ve Halk Sağlığı Kurumu (Public Health England), Cuma gününe kadar ülke genelinde üçüncü seviye sıcak hava uyarısında bulunurken, açıklamada şöyle denildi: “Doğu bölgelerinde çok sıcak olmak üzere hava durumu sıcak seyrine devam edecek. Evlerinizi olabildiğince serin tutmaya çalışın. Gün içerisinde perde veya pencerelerinizi kapalı tutun. Güneşten uzak durun.” Met Office’ten gelen son açıklamaya göre ise sıcak hava dalgasının Cuma günü son bulabileceği, yerini gök gürültülü fırtınaya bırakabileceğini duyuruldu ve özellikle doğu bölgelerine yoğun yağmur sebebiyle oluşabilecek sel ve baskınlar için dikkatli olunması gerektiği belirtildi. (Fotoğraflı)