Çin () – TBMM Başkanı Binali Yıldırım gerçekleştirdiği Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında ‘Yasak Şehir’ sarayını gezdi.
(Görüntülü) Binali Yıldırım ‘Yasak Şehir’i gezdi
Çin () – TBMM Başkanı Binali Yıldırım gerçekleştirdiği Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında ‘Yasak Şehir’ sarayını gezdi.
04 Aralık 2018 Salı 17:28
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