Çin () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çin temasları kapsamında gerçekleştirdiği Çin Halk cumhuriyeti ziyaretinde, rehberler eşliğinde Huajuexiang Büyük Cami’ni, Işık İmparatoru’nun mezarını ve Xi’an Güney Kapısı surları’nı gezdi.
(Görüntülü) Binali Yıldırım Çin temaslarına devam ediyor
Çin () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çin temasları kapsamında gerçekleştirdiği Çin Halk cumhuriyeti ziyaretinde, rehberler eşliğinde Huajuexiang Büyük Cami’ni, Işık İmparatoru’nun mezarını ve Xi’an Güney Kapısı surları’nı...
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:47
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