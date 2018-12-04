(Görüntülü) Binali Yıldırım Çin Başbakanı Kıçiang ile görüştü

Çin, () TBMM Başkanı Binali Yıldırım gerçekleştirdiği Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Congnanhay Devlet Konukevi'nde Başbakan Li Kıçiang ile bir araya geldi. Yıldırım görüşmede Çin'i stratejik dost bir ülke olarak gördüğünü söyledi ve ekledi, 'Tarihi İpek Yolu'nun Asya'nın doğusundan Avrupa'nın merkezine kadar giden güzergahında yer alan önemli iki ülkeden bahsediyoruz. Çin Başbakanı Kıçiang da Çin ve Türkiye'nin çok önemli iş birliği ortakları olduğunu vurgulayarak; Çin tarafı, Türk tarafıyla karşılıklı saygı ve yarara dayalı bir şekilde iş birliğini daha da derinleştirmeye hazırdır. Türk tarafıyla her alanda, her düzeyde etkileşim ve temas kurmaya da hazırdır dedi.