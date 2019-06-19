(Görüntülü) Belçika’da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

Liege şehrindeki Hannut ve Lincent bölgeleri arasındaki otoyol yakınına bir eğitim uçağı düştü. İçinde 2 kişinin bulunduğu uçak, düştükten sonra yanmaya başladı. Uçaktan alev almadan önce çıkarılan pilot eğitmeni ve yanındaki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Liege şehrindeki Hannut ve Lincent bölgeleri arasındaki otoyol yakınına bir eğitim uçağı düştü. İçinde 2 kişinin bulunduğu uçak, düştükten sonra yanmaya başladı. Uçaktan alev almadan önce çıkarılan pilot eğitmeni ve yanındaki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.