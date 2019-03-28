Bangladeş () – Bangladeş’in başkenti Dakka’da 19 katlı bir binada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra deniz ve hava kuvvetlerinden ekiplerin de yangına müdahale ettiği belirtildi. Yerel basın, binada çok sayıda insanın mahsur kaldığını; söndürme ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
(Görüntülü) Bangladeş’te 19 katlı binada yangın (2)
Bangladeş () – Bangladeş’in başkenti Dakka’da 19 katlı bir binada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra deniz ve hava kuvvetlerinden ekiplerin de yangına müdahale ettiği belirtildi. Yerel basın, binada...
28 Mart 2019 Perşembe 13:21
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