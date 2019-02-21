Bangladeş () - Bangladeş'in başkenti Dakka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında 70 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bölgede mahsur kalan çok sayıda kişi daha olduğu tahmin ediliyor. Yangın büyük oranda söndürüldü ancak, kimyasal maddelerin bulunduğu depolarda ara ara patlamalar oluyor.
(Görüntülü) Bangladeş'te yangın faciası: 70 ölü
Bangladeş () - Bangladeş'in başkenti Dakka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında 70 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bölgede mahsur kalan çok sayıda kişi daha olduğu tahmin ediliyor. Yangın...
21 Şubat 2019 Perşembe 10:02
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