(Görüntülü) Bangladeş'te yangın faciası: 70 ölü

Bangladeş () - Bangladeş'in başkenti Dakka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında 70 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bölgede mahsur kalan çok sayıda kişi daha olduğu tahmin ediliyor. Yangın büyük oranda söndürüldü ancak, kimyasal maddelerin bulunduğu depolarda ara ara patlamalar oluyor.