(Görüntülü) Bakan Yardımcısı Meşe: Kosova'da 2 günde 33 ameliyat gerçekleştirdik

Enis TABAK, Prizren, () – Kosova ile Türkiye arasındaki sağlık alanında işbirliğin artması amaçlı başlatılan Kosova-Türkiye Sağlık Haftası kapsamında Prizren’e gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe iki gün içerisinde 33 ameliyat ve 300’e yakın muayene gerçekleştirdiklerini söyledi. Kosova ile Türkiye arasındaki sağlık alanında işbirliğin artması ve tecrübe paylaşımı amaçlı başlatılan Kosova-Türkiye Sağlık Haftası nedeniyle bugün Prizren'e gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 15'inci Sağlık Haftası nedeniyle geldikleri Kosova'da, 15 branştan hekimlerle birlikte iki gün içerisinde 33 ameliyat ve 300'e yakın muayene gerçekleştirdiklerini söyledi. Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar ile Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya ve Kosova Sağlık Bakanı eski yardımcısı Kadri Hüseyin tarafından karşılanan Meşe, Kosova'da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. 'ya açıklamalarda bulunan Meşe, Türkiye ve Kosova arasında sağlık alanında işbirliği protokolü imzalayacaklarını söyledi. Meşe, “Burada özellikle 100 Kosovalı hastanın, Türkiye'ye uluslararası sağlık hizmetleri şirketlerinin vasıtasıyla gelip tedavilerini görmeleri konusuna ve diğer sağlık alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda bir anlaşma imzalayacağız” dedi. Meşe daha sonra Prizren'in tarihi yerlerini gezerek, çeşmeden su içti ve Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'ni ziyaret etti.