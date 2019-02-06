ABD () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Suriye ve Irak DEAŞ'tan kurtarma toplantısı başlıklı birinci ana oturumuna katıldı.
(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu, Washington'da 'Suriye ve Irak DEAŞ'tan kurtarma toplantısı'na katıldı
ABD () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Suriye ve Irak DEAŞ'tan kurtarma toplantısı başlıklı birinci ana oturumuna katıldı.
06 Şubat 2019 Çarşamba 19:06
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