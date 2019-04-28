(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Türkmen Milletvekilleri ile görüştü
28 Nisan 2019 Pazar 13:21
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